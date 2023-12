El pasado domingo, finalmente, se pudieron celebrar las elecciones en Boca, y Juan Román Riquelme ganó por amplia diferencia para convertirse en el nuevo presidente de la institución.

Luego de esto, se conoció la noticia de que todo está dado para que Diego Martínez sea el próximo entrenador del primer equipo, quedando así de lado la posibilidad de que el elegido sea Martín Palermo (que había mostrado su total apoyo a la oposición de Andrés Ibarra y Mauricio Macri).

Después de perder la final de la Copa de la Liga Profesional 2023 con Platense, el Titán dejó de ser el DT del Calamar y hoy, en diálogo con Radio La Red, habló sobre cómo ve la opción de que Román haga a un lado las diferencias y lo llame para dirigir al Xeneize.

“No creo que Riquelme me llame para ir a Boca. Si lo hace es por algún interés, pero no lo va a hacer. Somos distintos con Román. Para qué mentirle al hincha de Boca. La convivencia con Román no duraría nada. Tendré que esperar 4 años más para ser DT de Boca”, enfatizó.

Luego, cerró la idea con una fuerte confesión: “Que el hincha de Boca me haya dicho ‘traidor’ fue lo que más me dolió”, soltó.

«NO CREO QUE ME LLAME RIQUELME. SOMOS DISTINTOS… UNA CONVIVENCIA CON ROMÁN NO DURARÍA NADA» ✍️ Martín Palermo en Radio La Red

A pesar de eso, no dudó en seguir mostrando su preferencia por el arco opositor: “Políticamente Macri estuvo 4 años como Presidente del país y están los que no les deben haber gustado su gestión, pero fue el presidente más exitoso de la historia de Boca, ¿o no? Que la gente lo insulte es lo que no entiendo“, opinó.

“Es una grieta que se generó y no se puede estar desunido, viendo ese quiebre que se generó desde afuera, lleva a vivir una sensación extraña que no me pasó estando en el club ni viéndolo desde afuera”, continuó después.