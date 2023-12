Bombazo en el fútbol mundial: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea validó la creación de la Superliga, en un fallo en detrimento de la UEFA y de la FIFA que fue celebrado de manera pública por Real Madrid y Barcelona, principales impulsores del proyecto, a través de sus presidentes Florentino Pérez y Joan Laporta, respectivamente.

Esta decisión, que promete profundizar la grieta en el Viejo Continente, dividió aguas entre las instituciones y abrió las puertas hacia una nueva era dentro del fútbol europeo. En contrapartida, el resto de los clubes y las distintas asociaciones nacionales manifestaron su repudio bajo el slogan #EarnItOnThePitch (Gánatelo en el campo), que se hizo viral en las redes sociales.

Según dictaminó la Justicia, tanto la UEFA como la FIFA “están abusando de su posición dominante” y “violan el derecho a la unión“. Y agregó: “Asimismo, sus normas de autorización, de control y sancionadoras, habida cuenta de su carácter arbitrario, deben ser calificadas de restricción no justificada a la libre prestación de servicios“.

“Desde el Real Madrid acogemos con enorme satisfacción la decisión que ha adoptado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el encargado de garantizar nuestros principios, valores y libertades”, festejó Florentino Pérez, máximo mandatario de la Casa Blanca, mediante un video.

Joan Laporta, mandamás de Barcelona, hizo lo propio: “El FC Barcelona quiere expresar su satisfacción con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que se avala el proyecto de la Superliga propuesto por A22 Sports. Como una de las entidades impulsoras de la Superliga, el FC Barcelona considera que la sentencia abre la vía a una nueva competición de fútbol de máximo nivel en Europa al manifestarse en contra de la figura del monopolio en el mundo del fútbol, y quiere ofrecer una propuesta de diálogo sobre cuál debe ser el modelo de competición europea del futuro“, expresó.

El presidente @JoanLaportaFCB valora la sentencia sobre la Superliga pic.twitter.com/cvTpilQ8a2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 21, 2023

Bernd Reichart, CEO de A22 Sports, la empresa promotora de la Superliga, expresó: “Hemos ganado el derecho a competir. El monopolio de la UEFA ha terminado. El fútbol es LIBRE. Ahora los clubes ya no sufrirán amenazas y sanciones. Son libres de decidir su propio futuro“.

Sin embargo, las respuestas no tardaron en llegar. Javier Tebas, titular de La Liga de España, salió al cruce: “Ya empiezan a intoxicar como advertí, siempre han podido organizar competiciones fuera del entorno UEFA y FIFA, y eso no se puede prohibir, el tema son las condiciones de las mismas para estar bajo la organización de UEFA y FIFA“.

Atrás salieron Villarreal, Valencia, Mallorca, Getafe, Betis y Cadiz con distintas publicaciones y la frase “¡Gánatelo en el campo!“. Atlético Madrid también apoyó a los clubes más “modestos”: “La familia del fútbol europeo no quiere la Superliga europea. Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, España (a excepción del Real Madrid y Barcelona), etc. no quieren la Superliga. Estamos a favor de proteger a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas en el terreno de juego cada temporada“, escribieron en un comunicado oficial.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, disparó: “Pueden crear lo que quieran. Espero que tengan una competición maravillosa con solo dos clubes“. Y enfatizó: “Vi la llamada presentación de A22. Es difícil decidir si el espectáculo debería sorprenderte o divertirte. Es incluso más cerrado que la edición de 2021, que fue rechazada por todos. Vemos la decisión como una oportunidad para mejorar algunas normas. Pero el fútbol permanece unido, por eso todos los interesados hablamos juntos. Hay un marcado contraste entre el resumen de prensa del TJCE y la sentencia en sí. La sentencia es realmente positiva…“. Por último, finalizó: “No estoy seguro de si Madrid y Barcelona saben lo que están haciendo. El fútbol no está a la venta“.