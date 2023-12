Manchester City cumplió con creces en su compromiso por la semifinal del Mundial de Clubes, donde se impuso al Urawa de Japón en un contundente 3-0. Ahora, los dirigidos por Pep Guaridola se enfrentaran en la gran final al Fluminense, actual campeón de la Copa Libertadores.

Erling Haaland, jugador que quedo desafectado de la nomina para el encuentro, se llevó la atención de las cámaras de igual manera, tras un cuestionable gesto que tuvo con los fanáticos del equipo brasileño.

A pocas horas del partido que definiría quien sería el próximo campeón del torneo, el delantero noruego quedó en medio de un escandalo tras ignorar completamente a los hijos de los jugadores del Flu mientras recorría un shopping en Arabía Saudita.

Publicidad

Haaland negando foto com a flukids 😐 pic.twitter.com/xUuCvOfK9h — vicᶠᶠᶜ✝️ (@vicc_cvs) December 20, 2023

“Fue horrible¡Henrico está horrorizado! ¡Yo era un fan! Ahora ni siquiera quiere mencionar su nombre… Sólo eran 6 niños, no podían acercarse, ni siquiera se despidió de lejos. Fingieron que no existían”, criticó la mujer de Ganso al jugador del Manchester City y agregó: “¡Los niños estaban muy tristes! ¿Cuáles son las posibilidades de encontrar un ídolo (antes de que eso suceda, verdad) como este? En la calle. No había nadie allí, el espacio vacío. ¡No tardaría más de 5 segundos! De todos modos. Incluso con dolor se aprende, ¿verdad? ¡Estos niños definitivamente sacarán algo bueno de hoy!”