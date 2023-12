Rodrigo De Paul fue sin lugar a dudas uno de los engranajes claves en la obtención de los tres títulos que ganó la Selección Argentina durante la Era de Lionel Scaloni. La Copa América, la Finalissima y el Mundial tuvieron como protagonista al actual mediocampista del Atlético de Madrid, que confesó sentirse más importante en la Selección Argentina que en su club.

“Me siento más importante en la Selección Argentina que en Atlético de Madrid”, comenzó el “Motorcito y argumentó: “La diferencia fue que cuando yo llego a la Selección no había una estructura tan sólida de jugadores o de una línea de cómo se hacían las cosas. Tuve mucha más injerencia en esa toma de decisiones”

“En Atlético de Madrid y hay una base totalmente construida y uno se sube a ese micro. Este año me siento mucho más importante. En el primer y segundo año uno se va conociendo e intenta leer el mensaje del club del vestuario, pero este año me siento con mucha más injerencia”, cerró el ex Racing.

Hoy en día, De Paul es un referente de la albiceleste y es uno de los mediocampistas “todo terreno” con los que cuenta el director técnico, y su rol en el equipo español también creció, pero es incomparable con su significado en el combinado nacional.