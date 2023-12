Luis Suárez se convirtió en refuerzo del Inter Miami. El delantero uruguayo de 36 años acordó su llegada al equipo de la MLS: este viernes firmó su contrato por un año con opción a ser ampliado por uno más, por lo que vuelve a ser compañero de Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba

La llegada de Luis Suárez al Inter Miami ya es un hecho. El Pistolero, sin equipo desde que dejó el Gremio, aterriza en la MLS con un contrato de un año efectivo a partir de enero, ya que el 31 de diciembre finaliza su vínculo con el Tricolor.

🚨👚 Luis Súarez has signed the formal contract as new Inter Miami player! All done and sealed.

It will be official soon, all completed on one year deal plus option for further season valid until 2025. 🔫🇺🇾

Messi, Suárez, Busquets, Alba back together.

Here we go, confirmed. pic.twitter.com/nweuucCB1A

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2023