Un grave episodio se vivió este mediodía cuando efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, detuvieron a un hombre en situación de calle, frente al ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, mientras allí se desarrollaba una manifestación en reclamo de asistencia alimentaria para comedores populares.

La fuerza que está a cargo del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, redujo de forma violenta al hombre que nada tenía que ver con la protesta, hasta lograr introducirlo en uno de los móviles apostados para la ocasión.

Entre forcejeos con el personal de seguridad el hombre gritaba: “Me prometiste Jesucristo no caer más en esto, me lo prometiste”, mientras los manifestantes que estaban viendo la escena le reclamaban a la policía que no lo golpee.

Fuente: Nexofin