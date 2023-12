Al-Ittihad sigue con la mandíbula débil después del Mundial de Clubes: el equipo de Marcelo Gallardo perdió contra uno de los peores de la Saudi Professional League.

Al-Raed ganó 3-1 como visitante y salió de la zona de descenso en el campeonato árabe. Quedó décimo quinto entre los 18 equipos de la Primera División.

La clave. Al-Ittihad sufrió la temprana expulsión del defensor central, Madallah Al Olayan. A los 13’ minutos ya jugaba con un futbolista menos en cancha.

The first of Karim El Berkaoui’s two goals vs. Al Ittihad ⚽🫡#yallaRSL pic.twitter.com/Rvq7D2thz5

