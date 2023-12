Las ilusiones latino americanas están más vivas que nunca, pues, además de nuestro representante, Franco Colapinto en el MP Motorsport, se suman dos nuevos pilotos latinos para competir en la F2

El primero de ellos: Juan Manuel Correa. Nacido en Quito, Ecuador. 24 años. Llevaba una carrera ascendente en las categorías antesala a la Fórmula 1 con rendimientos destacables, hasta que en 2019, cuando pilotaba en F2, sufrió un fuertísimo accidente en el circuito de Spa Francorchamps (Bélgica). Accidente que le fracturó ambas piernas y le produjo lesiones vertebrales menores, sin embargo el ecuatoriano no se rindió, se recuperó y volvió a la actividad. En 2021 se reincorporó a la F3 con el equipo Van Amersfoort Racing, y ahora para 2024 volverá a la categoría antesala de la F1 con el equipo DAMS.

“Estoy encantado de ser parte de DAMS para la temporada 2024. Siento que es el mejor lugar para continuar reconstruyendo mi carrera y avanzar hacia mis objetivos a largo plazo. Estoy ansioso por empezar a trabajar con el equipo y demostrar lo que puedo hacer en la pista”, comentó el piloto ecuatoriano en la web del equipo.

DAMS is delighted to announce that Juan Manuel Correa has signed for the team for the 2024 FIA Formula 2 season!

Find all the details at the link below!https://t.co/NshTCjj7HG#F2 #AllezLesBleus #JuanManuelCorrea pic.twitter.com/3VrBpX2qxs

— DAMS (@damsracing) December 21, 2023