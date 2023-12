La frase “no voy a renovar” de Claudio Echeverri revolucionó el ‘Mundo River’, tal es así que el Trofeo de Campeones obtenido en Santiago del Estero ante Central quedó en un segundo plano.

El día después habló el representante del Diablito. ¿Qué dijo el agente? ¿Cuándo se irá el juvenil del Millonario?

Enzo Montepaone no desmintió las palabras del futbolista: “Claudio está tan comprometido con el club y con sus compañeros que pidió expresamente que si hubiese alguna negociación en curso, igual quiere quedarse un año jugando en el club que tanto ama”.

En una entrevista con TyC Sports, el apoderado reveló que habrá un cónclave entre las partes interesadas: “Seguramente en los próximos días junto a la dirigencia analizaremos la situación y tomaremos la mejor decisión para todos”.

La dirigencia de River quiere renovarle el contrato a Echeverri y, lógicamente, elevarle la cláusula de rescisión a la talla de todo lo que promete y el interés que genera entre los clubes más importantes de Europa.

Echeverri firmó un contrato como juvenil que vence a mediados del 2024.

Fabrizio Romano, especialista del mercado de pases, viene informando que el equipo dirigido por Pep Guardiola está tras los pasos del Diablito Echeverri.

Los Ciudadanos están mejores posicionados que el Chelsea, Barcelona y Real Madrid.

🚨🔵 Manchester City keep pushing to sign Argentinian talent Claudio Echeverri from River as contacts continue on both club and player side. 🇦🇷

Chelsea are still keen and interested.

🔵🔴 No changes on Barcelona stance: he’s highly rated — but deal difficult due to FFP issues. pic.twitter.com/oFsev4N2B0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2023