El Botafogo de Brasil hizo llegar un ofrecimiento al club por Cristian Medina, con claras pretensiones de poder contar con el volante el próximo año. Los medios brasileños aseguran que el club carioca dio una oferta formal de US$ 8.000.000 por el 80% del pase (Valuando al jugador por el 100% en US$ 10.000.000)

Desde Boca rechazaron contundentemente la oferta debido a dos motivos

El primero: La forma de pago, desde el Botafogo están dispuestos a desembolsar al contado efectivo US $3.000.000 y la diferencia restante en cuotas, de montos variables, hasta 2025. Algo que al consejo de fútbol y a Riquelme no les ha gustado.

El segundo: El contrato de Medina con Boca. Hace poco, el volante renovó su vínculo con el club y su cláusula de salida ascendió a los US $17.000.000, que pueden ser 20 en caso de que el jugador sea vendido sobre el cierre de un periodo de mercado de pases. La oferta presentada por Botafogo, que lideró gran parte del Brasileirao y que se desplomó en las últimas fechas (El campeón fue Palmeiras) parece ser insuficiente para el Consejo de Fútbol, además de que el volante es uno de los mejores proyectos que surgieron desde las Inferiores en los últimos tiempos.

🚨#Botafogo realizó una oferta formal por Cristian Medina. 👉🏾La misma ronda los US$8M por el 80% de la ficha del mediocampista de #Boca. ℹ️Primero contado por @gastonedul pic.twitter.com/fgtIuFejL6 Publicidad — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) December 23, 2023

Como conclusión Boca no lo vende, no por esa suma modesta de dinero. Algo similar sucedió con el delantero Luis Vázquez y el mediocampista Alan Varela: Ofertas que de entrada y a primera vista no convencieron, para posteriormente pasar a una negociaciones entre partes y finalmente se concretaba la venta del jugador

Recordemos que Vazquez fue vendido a Brujas de Bélgica por US $7.000.000 y Varela fue al Porto de Portugal por US $9.500.000 sumado a los porcentajes por futuras ventas.

El Botafogo comienza su pretemporada el 7 de enero y a los 10 días debutará en el Campeonato Carioca contra el Madureira. El club brasileño ya dio el primer paso por Cristian Medina, Boca no aceptó. Hay promesas de negociaciones entre los clubes.