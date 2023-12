Este sábado Ezequiel Lavezzi reapareció en redes sociales luego del incidente que protagonizó esta semana en Punta del Este, cuando tuvo que ser internado de urgencia por una lesión en el hombro. El ex delantero del PSG y San Lorenzo publicó una historia en Instagram.

El Pocho había sido ingresado de urgencia en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este, tras sufrir un accidente en un evento social que le provocó fractura de clavícula. Tras el incidente, que tuvo lugar en las primeras horas del miércoles, el exintegrante de la selección argentina fue trasladado en ambulancia al recinto médico, luego, su familia decidió llevarlo a Rosario para que pueda recibir el apoyo de sus seres queridos.

Por las características, la fotografía no parece ser actual, pero en la misma se lo ve sonriendo caminando en el jardín de una casa. Además, fue acompañada por unas estrofas de la canción Aprendizaje del artista Cotto RNG: “Perdí como gané, y como caí me levanté. Como cumplí también fallé pero yo sé que. A veces la vida es así un día no y un día sí. No me quiero contradecir pero solo. Puedo decir ‘me acostumbré’. A fracasar pa’ corregir. A frenar pa’ despué’ seguir. Y a pelear pa’ conseguir lo que soñé”.

El accidente, del que poco se sabe, ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana luego de una fiesta en José Ignacio. La directora del Sanatorio Cantegril, María del Carmen Lorente, confirmó que “se cayó y se fracturó la clavícula”, en diálogo con ESPN. La respuesta de emergencia incluyó servicios policiales, y aunque se identificaron lesiones superficiales en el abdomen, el foco de la atención médica era la lesión ósea en el hombro.