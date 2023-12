El Diablito Echeverri fue titular en la victoria de Rever ante Rosario Central por el Trofeo de Campeones, lo que significó no solo su primera vez desde el arranque en el once, sino también su segundo título profesional. Pese a eso, esto quedó en un segundo plano, ya que tras el partido reveló que no renovará su contrato con la institución.

Aun así, logró calmar las aguas con un posteo en sus historias de Instagram, donde acompaño la foto besando la Copa con el siguiente texto: “Dos títulos y que sean muchos más con esta camiseta”. Además, también subió foto a su “feed” con el siguiente texto: “Por un 2024 lleno de alegrías”, junto a una foto posando con sus compañeros.

Cabe destacar que aún le queda contrato hasta diciembre de 2024, por lo que también aclaró que pretende seguir por “seis meses o un año más”, por lo que disputaría la Liga, la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Libertadores, más otros trofeos pendientes.

Jorge Brito, presidente de la institución, se pronunció al respecto: “Recién lo saludé y estaba un poco mal por lo que había dicho. Porque tal vez dijo lo que no quería decir. Hay que entender que tiene 17 años. Es un grandísimo jugador, con un potencial enorme. Recién lo estamos conociendo porque se sumó hace unos meses al plantel. Tal vez en la euforia del festejo dijo algo que no es tan así”. Además, confirmó que seguirán buscando su renovación.