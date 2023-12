Las declaraciones de Claudio Echeverri después del Trofeo de Campeones no fueron un error: la gran promresa de River no renovará y seguirá su carrera en un gigante de Europa.

Manchester City ya tiene un “acuerdo” con el Diablito, según lo adelanto uno de los especialistas en el mercado de pases, Fabrizio Romano.

“Manchester City está avanzando hacia las etapas finales del acuerdo con Claudio Echeverri, y los contactos se mantienen incluso hoy”, informó el periodista.

🚨🔵 Understand Manchester City are advancing to final stages of Claudio Echeverri deal, contacts taking place even today.

🇦🇷 Plan to structure deal together with River Plate same as for Julián Álvarez — Echeverri will stay on loan.

Package in excess of €20m. More to follow. pic.twitter.com/8SFZlrn7Jy

Publicidad

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 24, 2023