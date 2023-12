Muy malas noticias para Denver Nuggets, el campeón defensor de la NBA: uno de sus jugadores titulares fue mordido en una mano por un perro en Navidad.

Se trata de Aaron Gordon, alero y ala-pívot estadounidense, una de las piezas inamovibles en el equipo de Nikola Jokic que dirige Michael Malone.

Shams Charania, periodista de The Athletic y Stadium, informó este miércoles en X sobre lo sucedido al californiano: “El alero de los Nuggets, Aaron Gordon, sufrió laceraciones en la cara y la mano como resultado de una mordedura de perro el día de Navidad”.

El colega agregó más detalles sobre el estado de salud de Gordon: “Requirió 21 puntos”. Y agregó que “aún no hay calendario” para proyectar el regreso del basquetbolista de 28 años.

Los Nuggets marchan segundos en la temporada regular en la Conferencia Oeste con un récord 22-10. Arriba de los campeones solo se encuentra Minnesota Timberwolves (22-7).

Injury Update:

Aaron Gordon suffered lacerations to his face and hand resulting from a dog bite on December 25th. Aaron is in good condition and will remain away from the team while he recovers.

Additional updates will be provided as necessary. pic.twitter.com/6df11yxmv2

— Denver Nuggets (@nuggets) December 27, 2023