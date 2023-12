A menos de una semana para el inicio de la pretemporada, Carlos Tevez enfrentó los micrófonos y habló de todo. El Apache, que firmó contrato por las próximas tres temporadas tras su buen trabajo en la Copa de la Liga, se ilusiona con armar un plantel competitivo que le permita a Independiente meterse de lleno en la lucha por un título.

“Es mi primera pretemporada como entrenador, el primer plantel que voy a armar. Estoy muy feliz y la verdad que no puedo pedir más” , comentó el ex jugador de Boca. En el campo de juego aún se mueve como un futbolista. Se prende a algunos ejercicios y cada vez que entra en contacto con la pelota demuestra que su clase está intacta.

“Estoy contento. Se está armando el famoso plan 360 que le planteamos a los jugadores. Llegaron chicos como Maestro Puch, Sporle y Alex Luna, que es una apuesta que tiene varias partidos en la B Nacional y es un chico que puede explotar, que lo podemos hacer crecer muchísimo y le puede pelear el puesto a cualquiera de los grandes. Ahora nos falta un mediocampista, un defensor y con eso estaremos”, contó. Y le dedicó un párrafo al goleador que llegó desde Argentinos: “A Ávalos le vamos a pedir que haga goles. Vamos a exigirlo todo el tiempo para mejorarlo”.

El Apache argumentó que Independiente tiene las herramientas para competir y que el cómo conductor buscará absorber los cuestionamientos que puedan afectar al plantel. “Yo pienso en el club y trato de hacer lo mejor para Independiente, no para mi. Se habla mucho en las redes y entiendo que quieren que jueguen todos los chicos. Si realmente decimos que somos el Rey de Copas lo tenemos que demostrar. No podemos jugar con eso. Yo me puedo equivocar y no tengo la verdad porque recién arranco como entrenador. Creo que lo que pongo en cancha es lo mejor para Independiente, no para mí”, completó.