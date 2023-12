Luego del DNU presentado por el presidente de la Nación, Javier Milei, en el que se incluye un artículo que les permite a los clubes de fútbol la posibilidad de convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), el Chelsea de Inglaterra habría depositado su interés en desembarcar en Argentina para tener una “base” a nivel sudamericano para comprar, explotar e importar jóvenes figuras.

El periodista que trata el día a día de los Blues, Felix Johnston, fue quien compartió la información de las intenciones de la directiva de la entidad británica, que hoy cuenta en sus filas con el campeón del mundo Enzo Fernández y el entrenador argentino Mauricio Pochettino. En la jornada de ayer, ahondó con la lista de instituciones apuntadas: Boca Juniors, Racing Club, Estudiantes de La Plata, Newell’s Old Boys de Rosario, Banfield y Lanús.

More on exclusive news of Chelsea looking into Argentinian clubs as part of multi-club model:

Banfield, Newell’s, Racing Club, Lanus, Estudiantes & Boca Juniors have all been discussed internally.

There has been no direct conversations with clubs yet, Chelsea are mindful of… pic.twitter.com/qiKEw5fONW

