En un nuevo megaproyecto de leyes, llamado ley ómnibus, el Gobierno Nacional propone legalizar la reventa de entradas en el fútbol y demás eventos deportivos.

En la actualidad, la práctica de reventa es un delito, pero Javier Milei desea su despenalización, quitarle las restricciones y no limitar los precios.

El artículo 48 bis detalla: “Las entradas deportivas pueden ser revendidas sin límite de las veces que pueda realizarse dicha operación. El encargado de ventas de entradas no podrá imponer restricciones a dicha reventa. En los casos de entradas nominativas, el encargado de ventas de entradas deberá permitir la reventa a través de un mecanismo electrónico. Para las ventas a través de dicho sistema las entidades deportivas podrán cobrar una comisión que no supere el 5 % del precio acordado, pero no podrá limitar sus precios”.

Las penas por reventa de entradas al día de hoy van desde un máximo de 10 días de arresto o una multa entre $2.000 y $30.000.

El paquete de leyes fue enviado al Congreso, donde deberá ser aprobado por ambas cámaras del Poder Legislativo para entrar en vigencia.