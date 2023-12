La selección argentina está disfrutando de un gran momento después de ganar la Copa América 2021, el Mundial 2022, ser líder del ranking FIFA y puntera de las Eliminatorias, en contraste con un presente sombrío para el combinado de Brasil que que busca reconfigurarse en medio de varias desazones en los últimos tiempos. En este contexto, Paulo Silas destacó al combinado albiceleste y explicó que en su país es necesario un trabajo como el de Lionel Scaloni.

El ex goleador de San Lorenzo charló con ESPN esta semana y no le tembló la voz al señalar que hoy en día la Albiceleste está por encima que la Canarinha: “Hay que imitar, nosotros estamos sufriendo en Brasil, creo que vamos a sufrir por los próximos 3 Mundiales”. En este sentido, sostuvo que la labor del DT argentino fue crucial para acumular varios trofeos en los últimos años: “Si la cosa camina bien no se saca a Di María de un equipo como lo sacó él, y después lo pone de vuelta y hace goles en las finales. Puso a De Paul a un costado a proteger a Messi, para proteger al lateral derecho, hay es mucho estudio detrás de eso”.

Además, no escatimó en elogios para el capitán que hoy juega en Inter Miami: “Lo de Messi, qué vamos a hablar, es un fuera de clase, es el mejor jugador de los últimos 40 o 50 años”, y agregó: “Va a jugar Lionel un Mundial más y tenemos miedo acá en Brasil, esa es la realidad, pero se prepararon para eso, hay que prepararse”.

Silas ganó con Brasil la Copa América 1989 y el Mundial juvenil de 1985, mientras que disputó los Mundiales de 1986 y 1990. Ahora, se muestra muy crítico del trabajo que se ha hecho en el seleccionado que ama, pero anticipó que bajó ningún punto de vista una solución posible es la contratación de un técnico extranjero, como se baraja: “Es una mentira del tamaño del mundo, Ancelotti no va a dirigir Brasil”.