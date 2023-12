Maximiliano Salas, delantero argentino, se realizó hoy la revisión médica para convertirse en el nuevo refuerzo de Racing de cara a la próxima temporada 2024.

“Ahora hay que descansar y después ya pensar en lo que viene. Estoy feliz, contento, es un gran paso en mi carrera. Vengo a un club grande, ojalá pueda hacer lo mejor y así va a ser. Voy a dejar lo mejor“, declaró el futbolista en una charla con DSports Radio.

El “9” era uno de los refuerzos más pedidos del nuevo director técnico de la Academia, Gustavo Costas. Esto se debe a que el DT conoce al atacante de su paso por Palestino de Chile, donde marcó 11 goles en 32 partidos.

“Me llamó su representante a decirme que me quería y así fue. Hoy se dio todo gracias a Dios, ahora vamos a cerrar todo y arrancar de la mejor manera”, expresó el joven de 26 años.

Por último, Salas le dejó un mensaje los hinchas de Racing, y aclaró: “Le digo (al hincha) que se quede tranquilo, que de mi parte siempre voy a dejar todo. A mí no me gusta hablar mucho afuera, siempre adentro de la cancha y así en todos los equipos que tuve me fue bien. Ahora es un desafío muy grande en un club muy grande y ojalá salga todo bien“.