Nottingham Forest y un triunfo de película, clave para escapar del descenso, obviamente fue la victoria con sello argentino, como nos tiene acostumbrados la Premier League de Inglaterra. Los Tricky Trees le ganaron al Manchester United por 2-1 en condición de local. Hace 31 años que el Nottingham no le ganaba al Manchester.

El conjunto local con el objetivo claro de salvarse de bajar de categoría y estar por lo menos un año más en Premier, salió de entrada “con el cuchillo entre los dientes” a jugar contra el equipo dirigido técnicamente por Erik Ten Hag. El triunfo era indispensable para poder sumar de a tres y alejarse del Luton Town, último en zona roja con 15 unidades en la tabla y ubicados en la posición 18.

Todas las emociones llegaron en el complemento: los roces, las faltas, las jugadas de peligro y por supuesto, los goles. El 1-0 nació de una jugada colectiva donde Gonzalo Montiel apareció por sorpresa en el área grande, tiró un centro atrás y el ex Velez Sarsfield, Nicolas Domínguez, la clavó al lado del palo derecho. Onana, el arquero del Manchester, se quedó parado, sin reacción.

Pase de Gonzalo Montiel, gol de Nicolás Domínguez. Nottingham Forest LE GANA A MANCHESTER UNITED, con un tanto made in Argentina 🇦🇷pic.twitter.com/q14h1KJQr4 — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 30, 2023

Matt Turner, arquero del Nottingham, erró un pase en la salida y de ese error nació el empate del United. Alejandro Garnacho desbordó y asistió a Marcus Rashford.

Acá esta el regalo anterior de Turner. El robo de Garnacho y el gol de Rashford. Estaban 1-1 United y Nottingham Forest. pic.twitter.com/0QyfeNOHOI — Juan Furlanich 🇦🇷🇻🇪 (@Jfurlanich) December 30, 2023

Cuatro minutos más tarde del empate, a la altura de la medialuna, un pase gol al 10 del Tricky Trees, Morgan Gibbs-White, que definió al vertical izquierdo del camerunés Onana. Remate sólido, de primera y a media altura. inatajable.

Que definición de Gibbs White. Arriba Nottingham Forest 2-1!!! Otra vez pierde el United!!!pic.twitter.com/5c7ftUioJg — Juan Furlanich 🇦🇷🇻🇪 (@Jfurlanich) December 30, 2023

Sobre el final el Manchester se animó tímidamente a buscar el empate (Garnacho tuvo una ocasión clara) y no pudo aprovechar los 10 minutos añadidos una vez llegados al tiempo cumplido. Triunfo sufrido y luchado para el Nottingham que no deja de soñar con la permanencia. Por el otro lado, la inconsistencia del United parece no tener solución para el cuerpo técnico de Ten Hag.