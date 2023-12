El día de ayer, viernes 29, se cumplieron 10 años del trágico accidente de Michael Schumacher que dejó al alemán más ganador de la Fórmula 1 con una enfermedad que cambió su vida para siempre. Desde ese día en Diciembre de 2013 su familia, su círculo más íntimo y la prensa hicieron un pacto de silencio para guardar el estado de salud del Kaiser haciendo todo lo posible por no filtrar información a los medios de comunicación. A lo largo de estos 10 años, la única manera de enterarse las novedades y el día a día de Schumacher era a través de las declaraciones a los medios (declaraciones más que limitadas) de las pocas personas que podían ir a visitarlo, y a aquellas personas que la familia dejaba entrar a su mansión en Suiza.

Hay tres actores clave que son los que más contacto tuvieron con el alemán en estos años. Y que con sus declaraciones nos permiten, tanto a la prensa como al público, como se encuentra de salud el 7 veces campeón de la Fórmula 1. Estas personas son Jean Todt, ex presidente de la FIA y jefe de equipo de Schumi en la Scuderia Ferrari. Corinna Betsch, su esposa, quien lideró las decisiones sobre la recuperación y el cuidado de su esposo, y Sabine Kehm, periodista alemana y portavoz de Michael y su hijo Mick Schumacher.

El maravilloso e increíble silencio mediático

El francés Todt, mano derecha de Schumacher en la época dorada con Ferrari en la que el alemán ganó cinco títulos, fue el más cercano a la familia y a Schumi en todos estos años. A partir de eso, cada vez que hablaba a los medios contaba algún detalle de la vida de su ex compañero en Ferrari. El ex mandatario de la FIA declaró en 2020 que “desde entonces (por el día del accidente), fue tratado para poder volver a una vida más normal. Está muy bien rodeado y en un lugar donde está lo suficientemente cómodo”. También, en varias ocasiones, el ex jefe de la escudería italiana trató de remarcar el esfuerzo de su familia“Desde su accidente pasé mucho tiempo con su esposa, es una gran mujer y ahora dirige a la familia. Corinna nunca esperó algo así, pero desgraciadamente ocurrió y no tuvo elección”. “Gracias al trabajo de los médicos y a la ayuda de Corinna, que quería que Michael sobreviviera, éste sobrevivió, pero con consecuencias”. Además, mientras Mick Schumacher, hijo de Michael, se consagraba campeón en la F3 en 2018 y F2 en 2020, Todt protagonizó una recaudación de fondos para los cuidados del Kaiser con una organización que él mismo fundó #KeepFightingMichael.

Todo pasa por Corinna

Corinna, esposa del kaiser, fue quien se hizo cargo de todos los gastos médicos de Schumi, además de sacar a su familia adelante, anímica y psicológicamente hablando. Viajes, estadías en hoteles, el cuidado médico y los gastos de la recuperación. Absolutamente todo pasa por sus manos.

Se estima que los gastos médicos en la recuperación de Schumacher rondan los US $165.000 semanales. Corinna tuvo que vender autos históricos de Michael, Casas y hasta aviones privados del Kaiser para poder sustentar esos gastos. Según la revista Forbes, Michael Schumacher habría generado cerca de 840 millones de dólares en toda su carrera en el automovilismo.

En 2021, Netflix estrenó el documental “Schumacher”, en el que Corinna contó un detalle que pudo haber cambiado la historia de su esposo: “Poco antes de que sucediera el accidente en Méribel, me dijo: ‘La nieve no es óptima. Podríamos volar a Dubai y hacer paracaidismo allí”.

Sabine Kehm: La portavoz de Michael… ¿y del público?

Sabine Kehm, la portavoz de Michael y Mick, limitó a los medios de comunicación en las ruedas de prensa hasta donde podían saber o hasta que punto preguntar sobre la salud del 7 veces campeón.

Kehm es quién desmiente cada dato falso que circula en redes y medios y aseguró que “las especulaciones son irresponsables y vulnera su privacidad”.