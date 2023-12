El 18 de diciembre marca el aniversario de un momento imborrable para los fanáticos del fútbol argentino: la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar. Un logro que resonó a lo largo y ancho del país y que no se limitó a los millones de hinchas; también jugadores, cuerpo técnico y hasta los propios protagonistas revivieron con alegría aquellos días de gloria, celebrando a un año de aquel triunfo que se inscribe en la historia del deporte nacional.

La figura indiscutible fue Lionel Messi, que protagonizó momentos decisivos a lo largo del torneo. Tras una inesperada derrota ante Arabia Saudita y un discurso esperanzador, la estrella argentina emergió en el partido contra México marcando un gol clave que despejó las sombras de la preocupación. No solo eso, su rivalidad en el campo con grandes figuras como el polaco Robert Lewandowski y un episodio de tensión previo al encuentro con Países Bajos, colocaron a La Pulga en el centro de la atmósfera mundialista.

El duelo entre Argentina y Países Bajos dejó una imagen que se grabó en la memoria colectiva y se propagó por redes y medios internacionales. Al final de ese partido se escuchó una frase que se volvió emblemática: “¿Qué miras, bobo? Andá pa’ allá bobo”. Estas palabras, pronunciadas en un instante de alta tensión, evidenciaron la pasión y el fervor con el que se vivió ese duelo por un lugar en las semifinales.

Con el correr de los días fueron surgieron nuevas imágenes de aquel enfrentamiento entre Messi y el defensor neerlandés Wout Weghorst. Esta vez fue en la serie lanzada por Netflix, Captains of the World. La producción, que permite una visión más íntima de los acontecimientos, incluyó escenas posteriores al partido que añadieron profundidad a la narrativa del icónico enfrentamiento.

This is the story of the 2022 FIFA World Cup. With exclusive access to all 32 teams as they fight for football glory.

Captains of the World is now streaming. pic.twitter.com/GMduJwuR9w

— Netflix (@netflix) December 30, 2023