Como te habrás dado cuenta, no es posible dejar los ojos abiertos mientras estornudás. Ahora bien, ¿sabés cuáles son los motivos? Lo primero es entender que estornudar es un acto involuntario y no podemos controlarlo. Es un mecanismo que tiene el cuerpo para protegerse y expulsar elementos extraños antes de que lleguen a los pulmones o vías respiratorias.

Un estornudo puede expulsar el aire entre 110 y 150 km/h y llegar a una distancia de seis metros, por lo que el cerebro envía una señal a los párpados para que se cierren automáticamente como un acto reflejo y así evitar que estos desechos no te toquen de ninguna manera y provoquen infecciones.

Según Medical Óptica, quienes pueden estornudar con los ojos abiertos es porque tienen un fallo en el sistema nervioso en el cerebro, lo que implica que no tengan estos reflejos. Es decir, los ojos y nariz están conectados al cerebro por unos nervios craneales y cuando estornudan, el mensaje que viaja a través de las neuronas para cerrar los ojos, que viaja del cerebro a los párpados, no llega, y por eso no los cierran.

Fuente: Nexofin