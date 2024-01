El Aston Villa está siendo una de las grandes sorpresas de la temporada en la Premier League: de la mano de Emiliano Martínez, se encuentra segundo en la tabla, por detrás de Liverpool con 42 unidades.

Sin dudas, el Dibu está teniendo una gran importancia en ello, ya que es el segundo arquero con más vallas invictas en lo que va de la temporada en la liga inglesa, siendo solo superado por Alisson Becker.

Pero los Villanos van por más, y, aprovechando este mercado de pases de invierno en Europa, pusieron sus ojos en un campeón del mundo con la Selección Argentina: Marcos Acuña.

Con la intención de reforzar la banda izquierda ante la inminente salida de Lucas Digne, el cuadro inglés, según informó el sitio The Athletic, iniciará gestiones por el Huevo, que tiene contrato hasta el 2025 en el Sevilla.

A pesar de que no es titular indiscutido en el equipo español, la salida del ex Racing no será sencilla, y habrá una reunión entre ambos clubes durante los próximos días para destrabar la situación.

