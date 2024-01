París Saint-Germain comenzó el 2024 con un título: el equipo de Luis Enrique se quedó con la Supercopa de Francia venciendo 2-0 en la final al Toulouse.

Es el primer galardón para el técnico español desde su llegada al Parque de los Príncipes. Es el Trofeo de Campeones N°12 para el club parisino.

Belle manière de débuter 2024 non ? 😏 Retour en images sur les célébrations de nos Parisiens. ❤️💙🏆#TDC2023 pic.twitter.com/9kgqxoTPOG Publicidad — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2024

El surcoreano Lee Kang-In y Kylian Mbappé hicieron los goles. “Estoy muy motivado para este año. Es muy importante. Tenemos títulos que perseguir y conseguimos uno. No he tomado una decisión, no he tomado una decisión”, dijo la estrella francesa.

Cuando habla de su decisión, Mbappé se refiere a su futuro. Dede el 1 de enero, Kiki tiene la potestad de negociar con cualquier club ya que le quedan apenas seis meses de contrato con el PSG.

“Aún no he tomado una decisión. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que significa que todas las partes están protegidas. Mi futuro no es una cuestión interna. Hay que pensar en el equipo”, agregó Mbappé sobre las negociaciones con Nasser Al-Khelaïfi.