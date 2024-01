Sin lugar a dudas, Kylian Mbappe es uno de los mejores jugadores el mundo y su reinado abarcará gran parte de los próximos años. El actual delantero del Paris Saint-Germain está augusto en el conjunto parisino, pero la tentación del Real Madrid siempre esta ahí. Aun así, en las últimas horas, Josep María Minguella, empresario muy cercano al Fútbol Club Barcelona (tuvo que ver en la llegada al Culé tanto de Diego Maradona como de Lionel Messi), reveló la razón por la cual el equipo no lo fichó en el pasado.

“Kylian Mbappé todavía jugaba en el Mónaco, antes del PSG y luego de una gran temporada del equipo, el club empezó a vender a sus jugadores y me llegó entonces la información de que Mbappé iba a salir. En ese momento me comuniqué con su padre, que fue muy amable y concluyente. Me dijo “cuando el Barcelona tenía arriba a Messi, Suárez y Neymar, no queríamos ir porque Kylian no iba a tener posibilidades de regularidad, pero ahora estamos interesados”, relató Minguella para Infobae.

“Hasta ahí, todo bien. Pero la segunda parte de la historia que contó con lujos de detalles Josep María Minguella hará enfurecer a más de un hincha del Barcelona: ”Fue cuando el Barcelona recibió los 222 millones de euros por Neymar, cuando el PSG pagó la cláusula de rescisión. En aquel momento, hablé con la Comisión Directiva. Recuerdo haber hablado con Silvio Elías y con Javier Bordas, que llegó a comunicarse otra vez con el padre de Mbappé, pero al final se decantaron por traer a Ousmane Dembélé y a Philippe Coutinho, que no funcionaron”, concluyó el empresario.

”Que parece que la parte técnica decidió que Dembélé encajaba mejor para el sistema de juego del equipo”, fue la justificación de los dirigentes para no hacerse con Kylian, que más adelante ganaría el Mundial de Rusia 2018 y sería subcampeón en Qatar 2022.