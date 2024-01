Rafael Nadal jugó su segundo partido desde que volvió de su eterna lesión, la cual lo dejo casi un año fuera de las canchas. El español tuvo un gran debut ante Dominic Thiem, a quien se impuso por 7-5, 6-1 en la primera ronda del ATP 250 de Brisbane, para pasar a segunda ronda, donde se midió con el tenista local Jason Kubler.

El oriundo de Manacor volvió a dar una clase de tenis contra el australiano, a quien apabulló en un contundente 6-1, 6-2, mostrando su mejor versión, la cual no se veía hace un largo tiempo, dejando también una gran cantidad de hermosos puntos a los cuales nos tenia acostumbrados.

En la próxima ronda, el Matador se enfrentará el viernes con otro jugador local, Jordan Thompson. Si bien la intención de Rafa no es ganar títulos, su increíble rendimiento en estos dos partidos llamó la atención de los fanáticos, que volvieron a ilusionarse de cara a los próximos torneos, sobre todo por el Australian Open.

En uno de los detalles más cómicos de la última jornada, Nadal recibió un warning por tardar tiempo de más en el toilet break y en la conferencia de prensa post partido lo aclaró: “Creo que fue algo extraño. Sé que tengo cinco minutos y, sinceramente, Brisbane es muy húmedo. Me he tenido que cambiar toda la ropa, y en eso se tarda un poco. En el walkie-talkie me iban avisando del tiempo que me quedaba y salí en el tiempo correcto. No sé si el chico que estaba conmigo le dijo al juez de silla unos segundos más tarde que salía. Yo pensé que estaba en tiempo, sinceramente. Luego me dijo que había tardado cuatro segundos más de la cuenta. No sé si fui yo, no lo pensé en ese momento. Sé que soy lento, voy a tratar de mejorarlo en 2024″.