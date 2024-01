Luego del prólogo inicial del Viernes, se dio inicio al Rally más exigente del mundo con la primera de las 12 etapas que completan el certamen a disputarse en el desierto de Arabia Saudita por quinto año consecutivo.

El bicampeón (2021 y 2023) Kevin Benavides (KTM) ocupó el octavo puesto de la clasificación de motos al finalizar la primera etapa (Desde Al-Ula hasta Al-Henakiyah) y también figura en ese mismo lugar en la general tras el noveno puesto en el prólogo del Viernes. El salteño, el mayor de los hermanos Benavides, de 34 años quedó a 15m37s de Ross Branch, que cubrió los 414 kilómetros cronometrados en 4 horas y 56 minutos, escoltado por los estadounidenses Ricky Brabec (Honda) y Mason Klein (Kove).

Su hermano Luciano Benavides, del equipo oficial Husqvarna, tuvo un retroceso del quinto puesto hasta el decimocuarto lugar de la clasificación general, luego de cruzar la meta en la etapa inicial en el puesto 15 y quedar a 23m16s del botsuano.

“No entiendo el parámetro de hacer tantos kilómetros en piedra, esto no parecía nada a un rally, vi dos caídas y me perdí un poco con el tiempo. No me sentí muy cómodo”, declaró a los medios coincidió el menor de los Benavides.

🏁 Stage 1️⃣ – Bikes 🏍 Provisional top 3:

🥇 Ross Branch

🥈 Ricky Brabec

🥉 Mason Klein Branch secures his fourth career Dakar stage win 🔝 Publicidad See the full results and standings here 👉https://t.co/fYY9fDnZmo#Dakar2024 pic.twitter.com/rI6CVuwJAL — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2024

Otro argentino, el riojano Diego Gamaliel Llanos (KTM), establece su marca en el puesto 27 de la general quedando a 45m50s de Ross Branch. El último argento que aparece en la general de la categoría de motos es Sebastián Urquía, en el puesto 103°.

Cuatriciclos

El mendocino Francisco Moreno y Manuel Andújar, resignaron posiciones tras dominar ganar el prólogo y ser segundo respectivamente. La etapa de este sábado fue ganada por el brasileño Marcelo Medeiros (Yamaha), con el cual se adjudica la punta de la clasificación general en la categoría.

Sus escoltas resultaron el eslovaco Juraj Varga (Yamaha) y el lituano Laisvydas Kancius (Yamaha).

El bonaerense Manu Andújar (Yamaha), campeón 2021, finalizó cuarto en la etapa inicial y se ubica tercero en la clasificación, en tanto que Francisco Moreno (Yamaha) cayó del primer al séptimo puesto en el global por un retraso de 38m55s.

🏁 Stage 1️⃣ – Quads ⚙️ Provisional top 3:

🥇 Marcelo Medeiros

🥈 Juraj Varga

🥉 Manuel Andújar Medeiros claims his ninth career Dakar stage win. Publicidad See the full results and standings here 👉https://t.co/fYY9fDnZmo#Dakar2024 pic.twitter.com/3ZcLsVJTeE — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2024

Autos

El belga Guillaume De Mevius (Overdrive) se puso al frente con un acumulado de 4:35:59, seguido por el español Carlos Sainz (Audi), a 1m44s y el sudafricano Giniel De Villiers (Toyota), a 9m18s.

🏁 Stage 1️⃣ – Cars 🚗 Provisional top 3:

🥇 Guillaume De Mevius

🥈 Carlos Sainz

🥉 Giniel De Villiers De Mevius – a recent arrival from the Challenger class – clinches his first Dakar stage win in Ultimate. Publicidad Full results & standings here 👉https://t.co/fYY9fDnZmo#Dakar2024 pic.twitter.com/0ySSUxxFd7 — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2024

El único argentino en esta categoría, Juan Cruz Yacopini, quedó en un muy meritorio puesto 12 a 14m38s, por encima de la leyenda el qatarí Nasser Al-Attiyah (22°)

El Rally Dakar 2024 se disputa hasta el próximo viernes 19 de enero con un recorrido de 7.891 kilómetros (4.727 cronometrados). El segundo segmento tendrá lugar este domingo entre Al-Hanakiyah y Al Duwadimi, con un tramo de 463 km cronometrados y 192 kilómetros de recorrido de enlace.