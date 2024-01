Juan Marconi, el vicepresidente segundo de Independiente, renunció a su cargo este lunes por la mañana tras manifestar diferencias con la actual gestión de Néstor Grindetti: “Hay una comisión directiva que tiene una forma de conducir y yo me encuentro muy en contra de esta forma”.

“La decisión ya está tomada, hoy presento la renuncia como vicepresidente segundo en Independiente. Hace rato que lo vengo meditando, pensando, en conjunto con la gente de Independiente Presente. No es una situación ni una decisión fácil, porque para mí Independiente es mi vida. Creo que esto es lo mejor, de lo más reciente para atrás hay un montón de argumentos. Creo que sobre todo los que merecen saberlo son todos los que fueron a votar, jóvenes, mujeres y adultos”, expresó el ahora exdirectivo en diálogo con Radio La Red.

❌ En abril de 2023, RENUNCIÓ Fabián Doman.

❌ En enero de 2024, RENUNCIÓ Juan Marconi.

✅ Del trinomio que ganó las elecciones, el ÚNICO que queda en Independiente es Néstor Grindetti. 😳 Ah, solo UN AÑO Y TRES MESES de gestión. pic.twitter.com/dNCRPs08Mg Publicidad — JS (@juegosimple__) January 8, 2024

Al ahondar en sus razones, Marconi fue claro y manifestó diferencias en la conducción del club: “Hay una comisión directiva que tiene una forma de conducir y yo me encuentro muy en contra de esta forma de conducir. Los respeto pero estoy muy en desacuerdo con la forma de conducir y me encuentro muy sólo en mi desacuerdo. Así que prefiero correrme. Cuando uno propone, propone, lleva ideas, lleva proyectos y ninguno avanza, lo respeto. Pero me corresponde irme. En la última reunión de CD se eligió a un vicepresidente primero que estuvo en las últimas dos gestiones de Hugo Moyano”.