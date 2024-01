Jorge Almirón dejó Boca tras la dura derrota en la final ante Fluminense. El director técnico fue el que más recibió críticas tras caer en la final, la cual pudo haber significado la séptima para el Xeneize. Ahora, asumió como entrenador de Colo Colo y fue consultado por la contratación de Giorgio Armas, el famoso astrólogo.

“Al astrólogo me lo sugirió un directivo de Boca”, reveló y luego agregó: “Se empezó a hablar mucho del astrólogo, para salir a aclarar no tengo tiempo. Tengo que dedicarme a entrenar y nada más, más en estos clubes…”.

“Solamente puedo decir que quiero hablar de fútbol pero no tengo nada que esconder. Es algo un poco delicado, este señor cuando yo llego a Boca me lo sugiere un directivo”, completó el ex DT de Boca.

Para cerrar, aclaró: “Por una cuestión de cábalas y energías lo llamé, saqué una foto y se hizo bastante viral. No tengo ninguna relación directa con esa persona, solamente fue una comunicación telefónica y eso trascendió”, y finalizó: “No me corresponde salir a desmentir informaciones falsas…No hay ningún contacto y no lo conozco”.