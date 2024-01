El qatarí Nasser Al Khelaifi es el presidente y dueño del principal accionista del Paris Saint Germain.

Fue el dirigente que gestionó y consiguió la incorporación de Lionel Messi para el equipo galo, en 2021. El empresario fue entrevistado por el medio RMC Sport y le recordaron una frase de la Pulga, que fue el único jugador que no había sido homenajeado por el club tras ganar el Mundial de Qatar con la Selección Argentina.

“Le tengo un gran respeto, pero no está bien que alguien hable mal del Paris Saint-Germain después de su salida. Eso no es el respeto”, afirmó y argumentó: “No lo homenajeamos porque la final había sido contra Francia “.

Y agregó: “No es un mal chico, pero eso no me gusta. Es algo que vale para todos: hablamos de un lugar cuando estamos ahí, no cuando nos vamos. Ese no es nuestro estilo”.

“En el Barcelona se hacía todo por él. El club, la dirección, el entrenador, los jugadores… Todo era para Messi. Acá no es lo mismo: había otros jugadores como Kylian Mbappé y Neymar”, sostuvo el dirigente.