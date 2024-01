Después de tres partidos, el cuerpo de Rafael Nadal vuelve a posponer su regreso pleno en la actividad profesional. Las miradas de reojo al español y la palabra ‘retiro’ vuelven a acechar.

La fiera llegó a los cuartos de final del ATP Brisbane, Australia, el primero oficial de la temporada, instancia en la que fue eliminado por Jordan Thompson.

En sus redes sociales, el balear explicó que faltará al Australian Open por una lesión: “Durante mi último partido en Brisbane tuve un pequeño problema en un músculo que como sabéis me tuvo preocupado. Una vez que llegué a Melbourne tuve la oportunidad de hacerme una resonancia magnética y tengo un microdesgarro en un músculo, no en la misma parte donde tuve la lesión y eso es una buena noticia”.

“Dentro de las tristes noticias para mí por no poder jugar frente a las increíbles multitudes de Melbourne, esta no es una muy mala noticia y todos seguimos positivos con la evolución de la temporada. Tenía muchas ganas de jugar aquí en Australia y he tenido la oportunidad de jugar unos partidos que me hicieron muy feliz y positivo”, sigue el mensaje a sus aficionados y al mundo del tenis.

I have worked very hard during the year for this comeback and as I always mentioned my goal is to be at my best level in 3 months.

Within the sad news for me for not being able to play in front of the amazing Melbourne crowds, this is not very bad news and we all remain positive… pic.twitter.com/FoFrr5AgMZ

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) January 7, 2024