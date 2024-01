Se está gestando un nuevo bombazo en Arabia Saudita: Marcelo Gallardo va por un campeón del mundo con la Selección Argentina para su Al-Ittihad.

¿De quién se trata? Fabrizio Romano dio detalles de que se darán negociaciones entre los árabes y el Atlético de Madrid para comprar a Ángel Correa.

“Al-Ittihad está trabajando en un acuerdo para firmar a Ángel Correa del Atlético de Madrid. El club saudí se acercará a Atléti para abrir conversaciones pronto”, informó el especialista en el mercado de pases.

El ex San Lorenzo apenas tiene 28 años, pero no tiene lugar como titular en el Colchonero por la dupla Antoine Griezmann-Álvaro Morata. “No es un trato fácil, ya que dependerá del paquete financiero para el club y el jugador”, agrega.

🚨🟡⚫️ Understand Al Ittihad are working on a deal to sign Ángel Correa from Atlético Madrid.

Saudi club will approach Atléti to open talks soon.

Not easy deal — as it will depend on financial package for club and player.

🇦🇷 Marcelo Gallardo and Planes both want Correa. pic.twitter.com/onoPERGvaf

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 11, 2024