Desde Estados Unidos, donde River hace la pretemporada, Franco Armani le brindó una entrevista a TyC Sports y habló del arco Millonario.

El Pulpo, campeón del mundo con la Selección Argentina, se refirió al sueño de Yassine Bounou de atajar en el arco de River: “Lo de Bono me cayó muy bien. Siempre habló de buena manera y con educación. Si es el sueño de él cumplir esa expectativa, bienvenido sea”.

El arco es un puesto para un solo jugador generalmente no hay rotación, así y todo el capitán del equipo desea que el marroquí cumpla su sueño: “Contra eso yo no tengo nada. Siempre tuvo buenos deseos para conmigo. De mi parte, bienvenido a River. Ya llegará el momento. Si es un deseo, se le va a cumplir”.

Al mismo tiempo, Armani aclaró que jamás contempló marcharse de Nuñez: “El año pasado empezaron a correr un montón de rumores sobre mi continuidad. Y todavía me quedaba un año de contrato acá. No tenía pensado salir de River, es la realidad. Cuando llegué, dije que mi idea era retirarme en Nacional, pero la vida da muchas vueltas y uno no sabe qué va a pasar. Disfruto un montón estando en River, de los hinchas, del estadio… siempre quise quedarme acá. Mi cabeza estuvo acá todo el tiempo”.

🎙 Franco Armani, mano a mano con TyC Sports, se refirió a los dichos de Scaloni en Brasil y aseguró: «PIENSO QUE NOS VA A ACOMPAÑAR EN LA COPA AMÉRICA» pic.twitter.com/mQIMY69B8W — TyC Sports (@TyCSports) January 11, 2024

El frustrado pase de Borré

Armani se lamentó que no regrese Rafael Santos Borré a River, colombiano con el que compartió varios años en el club y forjó una amistad: “No tuve la oportunidad de charlar con Rafa. Obviamente uno no se puede meter ahí, es una decisión personal. Yo quería que volviera, que viniera a River. Sabemos la gran calidad que tiene, como jugador y persona. Pero es una decisión familiar imagino y contra eso no se puede hacer nada”.