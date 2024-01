Dormir bien también tiene múltiples beneficios para la piel, lo que lo convierte en un buen tratamiento natural para el cutis. Durante el día, la piel del rostro está haciendo frente a muchos factores externos como contaminación, estrés, maquillaje, frío, viento… Y al llegar la noche y meterse en la cama es su momento para repararse y regenerarse.

La piel nunca duerme. Su nivel máximo de restauración es por la noche, de ahí la importancia de limpiarla antes de irse a dormir. Cuando no descansás bien, es la primera en notar los signos de cansancio, aparecen las ojeras y se pierde la luminosidad.

No obstante, dormir bien no será suficiente si no la cuidás con una limpieza suave, pero profunda, con un producto adecuado a tus necesidades y una buena crema hidratante que aporte lo que el cutis necesita.

Fuente: Nexofin