Malas noticias para Javier Mascherano: en medio de los preparativos para el debut en el Preolímpico Sub 23 de Venezuela, clasificatorio para los Juegos de París 2024, el entrenador de la Albiceleste perderá a uno de los convocados para el certamen. Julián Malatini, defensor de Defensa y Justicia, será vendido al Werden Bremen de Alemania y como el equipo germano no lo cederá para la competencia, Argentina se privará de contar con él y según el reglamento, ya no hay tiempo para cubrir su baja.

AHORA! Julián Malatini será nuevo jugador de Werder Bremen 🇩🇪. El club de la Bundesliga le compra el 100% del pase a Defensa y Justicia y le hace contrato por 4 años. En principio, además, no lo cede al Preolímpico. Lo informan @GerGarciaGrova, @marianoantico y @CLMerlo. pic.twitter.com/N4Es4vCG0I — VarskySports (@VarskySports) January 12, 2024

Publicidad

Ante esta situación, la AFA sacó un comunicado explicando la situación: “La Asociación del Fútbol Argentino comunica que tanto el futbolista Julian Malatini (integrante de la lista de convocados para el torneo preolímpico 2024), como su agente y su Club Defensa y Justicia, han decidido de manera unilateral negociar la transferencia del deportista a un club alemán sin, además, haberlo puesto en conocimiento de la asociación”.

#Sub23 Comunicado de prensa sobre la situación de Julián Malatini. 📝 https://t.co/Jjafr3Wkiv pic.twitter.com/2Ce1qnggJg — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) January 12, 2024 Publicidad

Luego, continuó: “De esta forma, el futbolista, desde el día de ayer, se ausenta de la concentración del Seleccionado Argentino”. Y finalizó: “Por último, en caso de concretarse la transferencia y que el club destino no apruebe la cesión del jugador, la lista de Argentina lamentablemente deberá contar únicamente con 22 futbolistas en virtud que no existe la posibilidad reglamentaria de reemplazarlo”.

La Selección argentina Sub-23 hará su debut en tierras venezolanas el 21 de enero ante Paraguay. Luego, se presentará el 24 de enero contra Perú, el 30 del mismo mes jugará con Chile y el 2 de febrero cerrará la fase de grupos contra Uruguay.