Sebastián Battaglia fue uno de los tantos técnicos que se fue de manera extraña de Boca: tras quedar eliminado de la Copa Libertadores 2022 ante Corinthians en octavos de final y unas declaraciones que no cayeron muy bien, el Consejo de Fútbol tomó la decisión de echarlo y la relación entre Battaglia y los directivos no fue la misma.

En está ocasión, el entrenador apuntó contra el Consejo y sobre todo contra Juan Román Riquelme: “Yo escuchaba que se decía que era el equipo de Román en la prensa y eso no me gustaba”, disparó.

“Martínez va a tener que convivir con eso. Yo escuchaba que se decía que era el equipo de Román en la prensa y eso no me gustaba. Cada vez que se venía un Superclásico, decían que era el equipo de Gallardo contra el equipo de Riquelme. Cuando uno está al frente del equipo, se debería tener más respeto con el entrenador“, analizó el DT.

“Yo no di ningún paso al costado, yo no renuncié de Boca. Y con Román no volví a hablar después de las elecciones“, concluyó sobre su paso como entrenador Xeneize.