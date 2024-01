En la tarde del domingo, Manchester United y Tottenham igualaron por 2 a 2 en un gran partido correspondiente a la fecha 21 de la Premier League. El duelo tuvo la participación de Cristian Cuti Romero en los Spurs, que completó los 90 minutos al igual que Alejandro Garnacho en los Red Devils, que tuvieron el esperado regreso de Lisandro Martínez a las canchas.

A return that was 116 days in the making.

It’s a pleasure to have you back out there, Licha 🙏#MUFC || #MUNTOT pic.twitter.com/Zq71xsW6Fl

— Manchester United (@ManUtd) January 14, 2024