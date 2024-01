Valentín Barco fue protagonista de una de las grandes novelas del presente mercado de pases en Boca, ya que el Brighton de Inglaterra activó su cláusula de recisión y se lo llevó por solo 10 millones de dólares.

Esto generó que muchos hinchas del Xeneize tilden de “desagradecido” al juvenil, por no renovar su contrato con el club antes de ser vendido por su cláusula para dejarle más dinero.

Inlcuso, desde la dirigencia dijeron que el futbolista nunca quiso extender su vínculo antes de mudarse el cuadro inglés, lo que desató una furia generalizada para con el defensor-volante.

Ante esta situación, el Colo decidió defenderse abiertamente, y, en diálogo con ESPN, liquidó a la dirigencia y al Consejo de Fútbol del elenco de La Ribera.

“Tuvieron tiempo como para presentarme una oferta formal. Pensé que me la iban a presentar en la reunión que tuvimos pero dijeron que la tenía que presentar yo”, comenzó diciendo.

Luego siguió: “Dijimos que les íbamos a contestar, los llamamos durante 3 días y no contestaron el teléfono. Ahí estaba sorprendido, porque si tenés interés el teléfono por lo menos lo contestás”.

Y cerró con una frase más que polémica: “A mi no me presionaron de ningún lado, sabíamos que para seguir creciendo esto era lo mejor. Pero capaz, si me contestaban el teléfono, yo seguía en Boca”.

«SI ME CONTESTABAN EL TELÉFONO, QUIZÁS YO SEGUÍA EN BOCA…» Valentín Barco fue muy claro sobre su postura. 📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/eR3UKFQBny — SportsCenter (@SC_ESPN) January 15, 2024