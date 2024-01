Liverpool se metió en la final de la Carabao Cup: el equipo de Jurgen Klopp eliminó al Fulham en las semifinales.

Tendremos duelo entre Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en Wembley. La final ante Chelsea será el 25 de febrero en el mítico estadio de Londres.

We’ll take on Chelsea in the Carabao Cup final at Wembley 🏟️ pic.twitter.com/y6dWaKbew5

— Liverpool FC (@LFC) January 24, 2024