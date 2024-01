El insólito nuevo Director de Seguridad Deportiva designado por el Gobierno Nacional: quién es Franco Berlín.

El funcionario tiene 25 años, es estudiante de abogacía y fue chofer de la ministra Patricia Bullrich.

En una entrevista a Gustavo Grabia, especialista en barras bravas, para el sitio Infobae, Berlín reconoció que no es habitué de la cancha: “Reconozco que fui poco”.

Berlín es hincha de Boca al igual que el presidente. “Hay algo que me marcó: mi papá es de San Lorenzo y yo le salí de Boca. Pero él casi nunca me podía llevar a la cancha por la violencia. No pude vivir esa felicidad extrema que él sí experimentó de ir con mi abuelo”.

La insólita comparación con Lionel Scaloni al ser consultado por su falta de experiencia. “Tapia sabía como trabajaba Scaloni, Patricia sabe como trabajo yo”.

Medidas recicladas. “Vamos a hacer cumplir la ley, pero será pareja para todos. La idea es que se realice un primer control de Tribuna Segura en los micros en los que viajan los hinchas, para sacar a los que estén en la lista lejos de los estadios. Además ya instalamos una Unidad de Coordinación Interjurisdiccional donde desde la Dirección vamos a articular los operativos de aquellas parcialidades que se trasladan por distintos distritos. Y además ya hicimos un convenio con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales para incorporar a la base de datos de Tribuna Segura, que hoy cuenta con 17.000 hinchas, los 70.000 prófugos con pedido de captura activo que hay en la Argentina. Para poder atrapar a cualquiera que vaya a la cancha en esa condición”.