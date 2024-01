Juan Román Riquelme disparó contra Valentín Barco por ejecutar su cláusula de salida de Boca y marcharse al Brighton. El zurdo de 19 años había manifestado que la decisión podía haber sido evitada por el Xeneize y el presidente salió a responderle de forma contundente.

En diálogo con ESPN, Riquelme le adjudicó toda la responsabilidad de la salida al juvenil y a su representante: “El que rescinde el contrato es el jugador, es una decisión de él. Lo que ha hecho el chico para mí está muy mal”, comenzó.

Y continuó: “A mí me tocó ser futbolista, no sé si me fue mejor o peor que a él. Pero me fue bien. Me vinieron a comprar un montón de veces y siempre dije que no”.

Riquelme sobre Barco. pic.twitter.com/VDDtJnggWb — Nico Ambrogi ⭐️ 74 ⭐️ (@Nicoambrogi) January 26, 2024

“Le deseo mucha suerte, que tenga una excelente carrera. Pero cuando uno rescinde el contrato decide el jugador: el representante te insiste porque quiere ganar su plata. Pero la decisión es del jugador, fui futbolista y viví esa situación mil veces. Eso no se hace”, apuntó el dirigente.