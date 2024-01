En Porto Alegre hablaron oficialmente de Edinson Cavani después de que vincularan al delantero uruguayo con Gremio. ¿Se va o se queda en Boca Juniors?

El propio Renato Gaúcho, emblema y actual técnico del Tricolor, desmintió cualquier tipo de interés en el ex PSG y Manchester United: “Es una mala información. Les doy mi palabra que no existe nada por Cavani”.

Portaluppi brindó una conferencia de prensa tras el triunfo de Gremio por la tercera fecha del Estadual Gaúcho. Por otro lado, Cavani comenzó la temporada siendo suplente en el Xeneize.

Boca empató sin goles en el debut de la Copa de la Liga 2024 visitando a Platense. El nuevo técnico Diego Martínez se inclinó por Langoni y Merentiel para la ofensiva titular.

Renato cortó de raíz los rumores por Edi y Gagibol: “Nunca hubo charlas por ellos. Una vez voy a pedir que ustedes no inventen historias. No existe nada también con Cavani. Esos dos nombres no tienen ninguna posibilidad de venir a Gremio”.

Gremio viene de perder a su estrella y goleador, Luis Suárez, quien siguió los pasos de Lionel Messi y desembarcó en el Inter de Miami de la MLS.