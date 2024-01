El mercado de pases en Argentina está al rojo vivo y justamente dos de los equipos que menos se reforzaron de cara a las próximas competiciones son Boca y River. Justamente, uno de los defensores que sonó para llegar al conjunto Xeneize ahora estaría en la orbita del Atlético de Madrid del Cholo Simeone.

El central turco del conjunto colchonero, Çağlar Söyüncü, se irá cedido al Fenerbahçe, motivo por el cual, según informó el Diario Marca, la dirigencia apunta a reforzar esa zona con un jugador “barato, que termine su contrato en junio y pueda salir a préstamo”.

En este contexto, el equipo donde dirige Diego Simeone, puso los ojos sobre José Luis Palomino, defensor argentino del Atalanta, quien sonó durante los últimos años para el conjunto de La Ribera y ahora podría desembarcar en uno de los grandes equipos de la liga española.

El mismo defensor expresó lo cerca que estuvo en 2019 de llegar a Boca Juniors en una entrevista con Radio Continental: “Estuve muy cerca de Boca. No fui porque no pude salir de Atalanta. Hablé con (Nicolás) Burdisso (mánager durante el 2019). Me hacía mucha ilusión formar parte del proyecto de Nicolás. Quería estar, pero no me dejaron ir desde Atalanta”.