El verdadero bombazo del mercado de pases: el mediocampista argentino Carlos Alcaraz es nuevo jugador de la Juventus de Turín.

El futbolista sale del Southampton, equipo que milita en la Football League Championship, cedido a préstamo al gigante del Calcio.

“La Juventus se acerca a un acuerdo para fichar a Carlos Alcaraz. La oferta oficial se presentó esta noche a Southampton”, informó Fabrizio Romano, especialista en fichajes.

Miércoles, día clave. “Carlos Alcaraz podría someterse a una primera parte de pruebas médicas con la Juventus en Londres y luego viajar a Turín para completar su fichaje”.

🚨⚪️⚫️ Juventus are closing in on deal to sign Carlos Alcaraz!

Official bid has been submitted tonight to Southampton — understand it’s loan plus buy option clause NOT mandatory.

Buy option to be higher than £35m.

⏳🇦🇷 Alcaraz to complete medical tomorrow if all goes to plan. pic.twitter.com/aG89QDAMd0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024