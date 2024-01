Claudio Echeverri encendió las alarmas en la Selección Argentina tras sufrir un fuerte dolor en el pecho en la goleada ante Chile por 5-0 en los Juegos Preolímpicos Sub 23.

El susto fue a los 36 minutos del primer tiempo, cuando el marcador todavía estaba en cero. El volante de River quedó tirado en el suelo luego de una jugada de ataque y tuvo que ser asistido por el cuerpo médico.

Luego de la victoria, Echeverri habló en rueda de prensa y explicó lo que le ocurrió: “En el partido me agarró un dolor en el pecho muy fuerte. No podía cambiar el aire, no podía respirar muy bien. Me asusté mucho. Me tiré para cambiar el aire y después, gracias a Dios, se me pasó un poco”.

"ME AGARRÓ UN DOLOR MUY FUERTE EN EL PECHO" 🇦🇷🗣️ ▶️ El Diablito Echeverri contó el dolor que sintió durante el partido con Chile por el CONMEBOL #PreolímpicoEnDSPORTS. 🎙️ @fczyz pic.twitter.com/3SIilTdlaI — DSports (@DSports) January 31, 2024

“Después seguí bien. Igual voy a hablar con los médicos, a ver qué es. Nunca me había pasado algo así, sentí mucho miedo. Estoy bien, gracias a Dios“, agregó.

Tras este episodio, el Diablito se realizará estudios médicos para descartar cualquier tipo de problema.