Liverpool no tuvo piedad con el Chelsea de Enzo Fernández: goleada 4-1 del puntero en Anfield por la fecha 22 de la Premier League.

El conjunto local, con Mac Allister como líder de orquesta, despedazó al club de Londres. Ambos se verán las caras a fines de febrero en la final de la Carabao Cup.

Diogo Jota, Bradley, Szoboszlai y Luís Díaz hicieron los goles del Liverpool. Darwin Núñez falló un penal antes del entretiempo, pero al menos asistió a su compañero colombiano para liquidar el partido.

El técnico alemán llegó a las 200 victorias en Liverpool necesitando 318 partidos (superó a Bob Paisley con 200 en 355).

Of the four managers to reach 200 league victories as Reds’ boss, Jürgen has done it in the fewest amount of games 👌 pic.twitter.com/da6T2J9J2I

— Liverpool FC (@LFC) January 31, 2024