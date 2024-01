Uno de los temas que durante años fue un tabú es el momento en que los sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes tuvieron que practicar la antropofagia para mantenerse con vida.

En 1972, cuando un equipo de rugby uruguayo se dirigía a Chile, el vuelo en en que estaban cayó en medio de la cordillera y pasaron 72 días hasta poder ser rescatados. Para sobrevivir, tuvieron que alimentarse con los cuerpos de sus compañeros fallecidos. En diálogo con el periodista español Jordi Évole, tres de ellos contaron cómo fue esa experiencia.

“Es una angustia, pero ¿qué hay que hacer? Es asqueroso lo que hay hacer. Yo me quedé pensando de noche, pensaba que estaba medio loco. Le dije a Danielito, ‘algo tenemos que hacer, de acá no salimos, vamos a tener que comer los cuerpos’. Y me dice ‘yo estoy pensando lo mismo’. Teníamos que romper el tabú: o comemos los cuerpos o nos vamos a morir de a poquito. Era el quinto día, y seguramente no nos iban a buscar. Ese fue el gran conflicto interno”, narró Adolfo Strauch.

Fuente: Nexofin