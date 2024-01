En las últimas semanas, las lesiones le jugaron una muy mala pasada a Martín Demichelis en River, dado que, en cuestión de días, y antes de comenzar la Copa de la Liga Profesional, perdió a varios de sus titulares.

Los más significativos son Gonzalo Martínez y Manuel Lanzini, siendo mucho más grave la del Pity ya que se rompió los ligamentos cruzados y tendrá, mínimo, unos 7 u 8 meses de recuperación.

Además, Micho tampoco puede contar en estos partidos con Claudio Echeverri, dado que se encuentra disputando el Preolímpico Sub 23 con la Selección Argentina; e incluso allí también preocupó a todos porque en la goleada de ayer 5-0 sobre Chile aquejó un dolor en el pecho.

Como si todo esto no fuera suficiente para Demichelis, ahora se sumó una nueva baja por lesión en el equipo titular: en este caso se trata de Facundo Colidio, quien padeció una sobrecarga muscular.

Para no exigirlo, el DT no utilizará al ex Tigre en el partido de esta noche ante Barracas Central por la fecha 2, que comenzará a las 21:30 horas en el Estadio Ciudad de Lanús.

Existen muchas posibilidades de que, ante la ausencia de Colidio, Franco Mastantuono -que debutó en Primera División el domingo pasado- ocupe su lugar en el equipo titular, aunque resta la confirmación oficial.

🚨 Es probable que Mastantuono reemplace a Facundo Colidio para enfrentar a Barracas. ℹ @GustavoYarroch. pic.twitter.com/rxwqnxPktE — Medio River (@MedioRiver) January 31, 2024