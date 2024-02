Hace algunos meses, antes de que se concrete su traspaso a la Roma de Italia, cuando culminó su vínculo con la Juventus y debía regresar al París Saint-Germian, mucho se habló de la posibilidad de que Leandro Paredes vuelva a vestir la camiseta de Boca.

Finalmente, el mediocampista de la Selección Argentina se inclinó por el equipo italiano, donde comparte equipo con otra figura importante de la Scaloneta: Paulo Dybala.

En ese sentido, en una charla que tuvo con ESPN, Paredes habló del deseo que tiene: “Yo voy a intentar traer a Dybala a Boca, después obviamente es decisión de él y no sé que querrá para su carrera pero lo voy a intentar. Lo vuelvo loco”.

De todas formas, para eso, primero que nada se tiene que concretar su propio regreso a La Ribera, y confesó haber tenido recientes contactos con Juan Román Riquelme: “Hablé con él y me dijo que sabía que me quedaba tiempo en Europa, que no me iba a mandar un mensaje para que vuelva. Él deja que yo tome mi decisión tranquilo pero me dijo que tiene cuatro años y antes que se termine su gestión tengo que ir“.

Al mismo tiempo, cerró con una frase que mantiene más viva que nunca la ilusión de los hinchas del Xeneize: “Vamos a ver cómo pasan estos años y el momento llegará… Le dije que sí, que él sabía las ganas que yo tengo de volver al club”.

No conforme con eso, también habló sorpresivamente sobre Daniele De Rossi, el histórico exmediocampista italiano que revolucionó al fútbol argentino con su llegada al elenco azul y oro hace unos años.

“De Rossi quiere ser DT de Boca y tenerme”, dijo, dejando boquiabiertos a todos los panelistas presentes en su entrevista.

🗣️ "Voy a intentar llevar a Dybala a Boca" "Lo vuelvo loco a Paulo, jaja" 🗣️ "De Rossi quiere ser DT de Boca y tenerme" 🎙️ Leandro Paredes en @ESPNArgentina#Boca 🔵🟡🔵pic.twitter.com/yFvf9ik2mc — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) January 31, 2024